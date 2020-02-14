Украинцев из Уханя вывезут 18 февраля, - министр Скалецкая

Украинцев 18 февраля эвакуируют из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19

Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире одного из телевизионных каналов, информирует Радио Свобода .

"С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт. Оперативный штаб в правительстве решает выделения средств, принятие алгоритма. Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений. Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины ", - сказала Скалецкая.

Она подчеркнула, что возвращенных из Уханя украинцев изолируют минимум на 14 дней.

Напомним, что граждане Украины, которые до сих пор не могут эвакуировать из китайского Уханя - эпицентра распространения коронавируса - рассказали о том, что правительство постоянно меняет дату вылета и не забирает их.



