Украинцев не пустили в Италию из-за подозрений в неплатежеспособности

С начала действия безвизового режима со странами Европейского союза шесть украинцев не пустили в ЕС.

Об этом рассказал пресс-аташе Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в фейсбук.

"Есть 6 случаев отказов, 4 - в связи с нарушением миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания и 2 - в связи с неподтверждением цели пребывания. Двух наших соотечественников вернули службы Италии, поскольку последние не смогли подтвердить надлежащий уровень финансового обеспечения и не имели обратных билетов", - сообщил Слободян.

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Он добавил, что по данным на 06.00 13 июня границу Украины в страны ЕС были "безвизово" пропущены 2910 украинцев.

"Из них 70% пересекли границу на западном участке, в автомобильных пунктах пропуска, 7% - в железнодорожных. Еще 23% воспользовались услугами авиационных портов.