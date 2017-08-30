Украинцев нет среди пострадавших от урагана "Харви" в США

По последним данным, украинцев нет среди пострадавших от урагана "Харви" в американском штате Техас. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные посольства Украины в Вашингтоне.

"По информации, имеющейся у посольства Украины в США, по состоянию на 29.08.2017 года украинцев среди погибших или госпитализированных от урагана Харви в штате Техас нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, посольство вместе с почетным консульством Украины в Хьюстоне продолжает тщательный мониторинг ситуации относительно граждан Украины, находящихся на территории последствий стихийного бедствия, и в случае необходимости готово оперативно отреагировать и оказать помощь.