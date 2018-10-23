Украинцев предупредили о новых тарифах на проезд

Стоимость проезда в маршрутках Киева вырастет на несколько гривен.

"Подорожание произойдет до конца года от одной до трех гривен. По каждому маршруту будет свой расчет", - сказал директор компании-перевозчика "Трансгруп" Владимир Назаренко, передает УНН.

Тарифы поднимут из-за роста цен на горючее. На пригородных маршрутах проезд подорожает на 1-3 грн, а в городском транспорте - на 1-2 грн.

Сейчас проезд в маршрутках сравнялся с тарифом на проезд в коммунальном транспорте - 8 грн, однако в случае дальнейшего подорожания топлива цена будет расти.

В Винницкой области в пассажирских автобусах подорожал проезд. Стоимость билета подняли до 20% на пригородных маршрутах. На междугородных маршрутах - до 11%. Перевозчики сделали расчеты, километр проезда стоит 1,01-1,41 грн. К этому времени было 81 коп. В пригородных маршрутах цена проезда подорожала на 5 гривен.