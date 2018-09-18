Украинцев предупредили о значительных концентрациях пыльцы амброзии в воздухе

Пыльца амброзии все еще остается основным аллергеном украинской воздуха. Однако, ее концентрации на этой неделе (18- 24 сентября) ожидаются значительными только в южных и восточных регионах нашей страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.

На севере Украины пыльца амброзии будет единичной, а в Центре и на Западе ее концентрации будут низкими. В этом регионе умеренными будут уровни пыльцевых зерен амброзии в воздухе Закарпатья.

Концентрации пыльцы полыни, как и пыльцы амброзии, могут подниматься до умеренных значений только на Юге и на Востоке страны. В остальных регионах уровни пыльцы полыни будут низкими, пыльца злаков - единичной.

Умереноалергенной пыльцу растений семейства Амарантовые (лебеда, амарант) и Астровые (ромашка, подсолнечник и им подобные цветы), малоалергенной пыльцы конопляные (конопля, хмель), пыльца подорожника, щавеля и других растений семейства Гречковых будет единичной

Уровни малоалергенных спор кладоспориума будут низкими, аллергенной альтернарии - умеренными. Резко увеличилось в воздухе количество епикоккума, который также может иметь аллергенные свойства. Споры гельминтоспориума, периконии, стемфилиума, плеоспоры, иржастих и головневых грибов будут наблюдаться в низких и умеренных концентрациях.

Цветению растений и споруляции грибов будет способствовать относительно теплая и сухая погода. Дожди, снизят концентрации пыльцы, они прогнозируются, в основном на Западе и в Центре страны. Так, в Ужгороде, Львове, Ровно, Луцке осадки ожидают 22 сентября в Житомире, Ивано- Франковске, Тернополе - 22 и 23, в Черновцах, Виннице, Хмельницком, Киеве, Черкассах -23, в Чернигове - 23 и 24 в Сумах и Харькове - 24 сентября.

Осадки будут увеличивать в воздухе количество аскоспор, которые имеют аллергенные свойства.