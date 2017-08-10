Украинцев за рубежом втягивают в наркоторговлю: новые факты

Увеличилось число граждан, которые обманным путем привлекаются к транспортировке и распространению наркотических веществ, сообщили в СБУ

СБУ предупредила выезжающих за границу украинцев о риске втягивания в торговлю наркотиками в других странах, приведя по этому поводу новые факты. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте спецслужбы.

"Возросло количество граждан Украины, которые обманным путем привлекаются к противоправной деятельности, связанной с незаконной транспортировкой и распространением наркотических веществ", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, в текущем году в ОАЭ были задержаны пятеро украинцев, которых обвинили в транспортировке и распространении наркотиков.

"Все они во время пребывания в Турции получали от неизвестных деньги за перевозку в ОАЭ медпрепаратов. Четверо из них ожидают решения суда, один - осужден", - говорится в сообщении.

Ввиду этого в Службе рекомендовали украинцам во время поездки за границу избегать общения с подозрительными лицами и не соглашаться на перевозку любых чужих вещей или предметов.

В июне 2017 года суд в России приговорил гражданина Украины к 8,5 годам колонии за якобы попытку сбыта синтетического наркотика.