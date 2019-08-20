Украинцев ждет новый температурный удар

Во вторник, 20 августа, украинцев ожидает сильная жара, по всей территории страны без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Западе днем ожидается +28...+31 градус днем и +14...+17 градусов ночью. При этом на Закарпатье будет до +32 градусов.

В Центре, на Юге, Востоке и Приазовье, а также в Крыму погода будет такой же - днем синоптики прогнозируют до +29...+31 градуса, ночью до +17 градусов.

Кроме того, 20 августа во центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Отметим, что на этой неделе украинцев ждет 34-гградусная жара. Так, в среду, 21 августа, на Юге, Востоке и Приазовье в Украине будет аж до +34 градусов днем. В четверг, 22 августа, в Кировоградской области днем обещают до +32 градусов, в Харьковской - до +33 градусов, в Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях - до +34 градусов.