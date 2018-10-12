Украинцев ждут теплые выходные с настоящим "бабьим летом"

Трехдневные выходные, которые ждут украинцев в связи с празднованием Дня защитника Украины, который приходится на Покров, будут теплыми и солнечными. По данным синоптика Натальи Диденко, все дни дневная температура воздуха в Украине составит +14+19 градусов, на Западе и Юге +17+22 градуса, ночью будут свежие, но тоже по-осеннему теплые +4+10 градусов.

Сегодня, 12 октября, ночью и утром в западной части страны местами будет туман. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 4- 9 ° тепла, в восточных областях-1-6 ° тепла, днем 14-19 °, на юге страны и Закарпатье - до 22 °. В Киеве - без осадков. Ветер восточный и северо- восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 6-8 ° тепла, днем 15-17 °.

В субботу, 13 октября, в Украине сохранится погода без осадков. Ветер юго- западный, в юго-восточной части - северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 3-8 ° тепла, на побережье морей до 11 °, в восточных и северных областях 0-5 ° тепла; днем 13-18 °, на юге и западе страны - до 21 °. В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 3-5 ° тепла, днем 15-17 °.

На Покрову в Украине ожидается солнечная и теплая погода, температура воздуха составит +14+19 °, на западе и в южной части +17+22 °.

Не изменится синоптическая ситуация и в понедельник, 15 октября, а в теплые дни продержатся до середины следующей недели. Погоду всех областей будет определять масштабный антициклон, который принесет сухую воздушную массу, без осадков, с возможными туманами. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4+10 °, на юге до 7+14 °. При прояснениях и вихолодженні воздуха в низинах и в Карпатах местами возможны незначительные заморозки. В течение дня столбики термометров покажут температуру +14+19 °, на западе Украины и в южной части +17+23 °.

Напомним, что "Укрзализныця" назначила четырнадцать дополнительных поездов на выходные ко Дню защитника Украины 14 октября. Ряд дополнительных рейсов назначено в самых популярных направлениях - на запад, на юг страны.

По материалам: Интерфакс-Украина