Украинцы наворовали у "Укрзализныци" инвентаря почти на 400 тысяч гривен

Пассажиры поездов "Укрзализныци" не обязаны собирать постель после использования, даже если этого требует проводник.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае", - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что с начала 2019 года из поездов похитили 6900 единиц инвентаря на почти 400 тысяч гривен: 2417 махровых полотенец, 957 простыней, 638 одеял, 875 наволочек, 47 подушек, 360 чайных ложек, 456 подстаканников, 180 стаканов.

Также, ранее сообщалось, что филиал Центр сервисного обеспечения "Укрзализныци" по результатам тендера подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен. Однако, позже, в компании от этой идеи отказались.

