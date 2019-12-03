Украинцы назвали наиболее привлекательные страны для трудоустройства

В 2019 году самой привлекательной страной для трудовой миграции украинцев оказалась Германия, где хотели бы работать более 40% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Info Sapiens по заказу представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине. На сайте организации говорится, что на момент проведения опроса за рубежом работали 1 млн 51 тыс. украинцев, и отмечается, что это "оценочное количество".

Самые привлекательные для украинских заробитчан страны расположились следующим образом:

Германия (43% опрошенных).

Польша (35%).

Чехия (23%).

Италия (19%).

Канада (10%).

США и Россия (по 9%).

Отмечается, что с 2017-го привлекательность Германии и Чехии возросла, а России - упала.

Вместе с тем, по результатам исследования, незаконно пересечь границу или работать без официального трудоустройства, на незаконном производстве и отдать свой паспорт ради заработка работодателю готовы 13% опрошенных. Они готовы стать заробитчанами, даже если будет риск попасть в сферу торговли людьми. Но за два года число людей, готовых к такому риску, сократилась на 8% (ранее - 21%).

Опрос, в котором участвовали 2000 респондентов, проводился в июне-августе 2019 года.