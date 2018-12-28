Украинцы назвали самое главное событие 2018 года

Объединение церквей и предоставление томоса главным событием 2018 года назвали 24% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, сообщает "Слово и Дело".

Соответствующие данные на конференции "2018-й: итоги и прогнозы" представила директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина. Она отметила, что опрос проводился в конце декабря 2018 года, вопросы были в большинстве открытыми.

"Мы захватили последние события в Украине. Некоторые вопросы мы ставили постоянно, а некоторые вопросы были новыми. Главным событием было признано объединение церквей, согласно результатам опроса, - сказала она.

По данным опроса, далее следуют: введение военного положения (17%), инцидент в Керченском проливе (9%), продолжение войны (7%). Ни одного события не смогли назвать 12% (в прошлом году - 25%).

Бекешкина отметила, что ситуация по сравнению с опросом в прошлом году не сильно изменилась.

"Только 20 процентов уверены, что Украина преодолеет трудности в ближайшее время, 40 же процентов считают, что у нас улучшилась обороноспособность, - сообщила она.

Опрос был проведен с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.