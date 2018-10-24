Украинцы назвали самые главные проблемы в стране: инфографика

Граждане Украины считают, что основной преградой для развития страны является коррупция, война на Донбассе – на втором месте.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

По мнению украинцев, самой большой проблемой, мешающей развитию нашей страны, является коррупция - этот вариант указали 79% населения.

Войну на Донбассе упоминают меньше (55%).

Также среди главных проблем были названы засилье олигархов в экономике (32%) и отсутствие профессионалов во власти (30%).

Опрос был проведен 16-28 августа 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего опрошено 2041 респондентов в возрасте от 17 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", согласно с социологическими опросами, больше половины украинцев считают, что запрет отдельных артистов и российских фильмов в Украине является ошибкой и ограничивает права граждан.