Украинцы назвали самые важные праздники

В тройку любимых праздников стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год

Для большинства украинцев ключевые официальные праздники являются важными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

По рейтингу популярности праздники упорядочиваются таким образом: Рождество Христово - 82,2% Пасха - 81,7% Новый год - 75,3% Международный женский день - 42,9% Троица - 37,2% День Победы - 35% День Независимости Украины - 22% День защитника Украины - 14,4% День международной солидарности трудящихся - 10,8% День Конституции - 8,2%

Как отмечают социологи, по сравнению с предыдущими опросами, наиболее существенно выросла значимость празднования Дня Независимости, увеличилось значение таких праздников, как День защитника Украины и День Конституции. Несколько уменьшилась доля населения, для которой среди любимых праздников были Международный женский день. Стабильно в тройке любимых праздников остаются Рождество и Пасха Новый год.

КМИС провел собственный опрос с 26 октября по 4 ноября 2018 года среди 2043 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8%- для показателей близких к 25%, 2,0%-для показателей близких к 10%, 1,4%-для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса, две трети (66%) украинцев против восстановления Советского Союза.

Отметим, что по данным опроса, который проводился по заказу Института социологии НАН Украины, наиболее распространенной идентификацией среди украинцев является национально-демократическая (11,5%).