Украинцы - самые активные иностранные покупатели жилья в Польше

Среди иностранных покупателей квартир в Польше больше всего - украинцев. Об этом сообщает Польское радио.

В 2016 г. иностранцы купили в Польше свыше 4,5 тыс. квартир, это примерно 7% от всех продаж на девелоперском рынке, который охватывает почти 80 тыс. квартир.

Спрос среди иностранцев постоянно растет. Как заявил представитель одной из девелоперских компаний Петр Киянка, на первом месте - украинцы, они опередили в этом плане британцев и немцев.

Часть приобретенных квартир покупатели используют для собственных нужд - это результат трудовой и студенческой миграции. Тем не менее, все больше купленной недвижимости - это долгосрочные инвестиции.