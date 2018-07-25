Украинцы стали реже ездить в Польшу

За полгода пограничники провели более 4,5 млн проверок граждан Украины, въезжавших в Польшу

Чаще всего граждане Украины пересекают границу с Польшей по безвизовому режиму. Однако общее количество визитов в Польшу в этом году сократилось.

В первом полугодии 2018 года интенсивность движения украинцев на границе между Украиной и Польшей снизилась более чем на 8%. Об этом в среду, 25 июля, сообщает Укринформ со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Отмечается, что за первые шесть месяцев этого года польские пограничники на въезд в Польшу провели более 4,5 млн проверок граждан Украины. Это на 8,2% меньше, чем в первом полугодии 2017 года (почти 5 млн проверок).

При этом 38% граждан Украины за первое полугодие этого года въехало в Польшу в рамках безвизового режима, 33% - на основании действующих виз, 29% - в рамках местного пограничного движения.

Наиболее популярными пунктами пропуска на польско-украинской границе является Медыка-Шегини, Корчевая-Краковец, Гребенное-Рава-Русская и Дорогуск-Ягодин, где наблюдается наиболее интенсивное пограничное движение.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на въезд в Польшу возросло движение автобусов - на 8,2% (более 37 тыс.) и на 6,8% - движение грузовиков (около 168 тыс.).

Ранее сообщалось, что в Польшу за полгода не пустили почти 25 тыс. украинцев. Это на 43% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Напомним, ранее Польша отказалась от строительства забора между Украиной и Беларусью. Специалисты пришли к выводу, что построение забора будет неэффективно для предотвращения миграции диких кабанов.