Украинцы являются лидерами по покупке жилье в Польше

Граждане Украины в 2017 году купили жилья на 16% больше, чем в 2016 году.

В прошлом году украинцы продолжили тренд массовой покупки жилья в Польше - третий год подряд они приобретают наибольшее количество площадей в сравнении с другими иностранцами. Так, в 2017 году граждане Украины купили квартиры на общую площадь 70 тыс. кв. м, что на 16% больше, чем в 2016 году, пишет НВ со ссылкой на польское издание Dziennik.

При этом общий иностранный спрос составил 264 тыс. кв. м. (+6% за год).

Отмечается, что украинцы купили 27% жилых площадей, приобретенных всеми иностранными физлицами.

После украинцев больше всего жилья в Польше покупали немцы, британцы, белорусы и французы.

Самыми популярными были квартиры в Варшаве, Кракове и Вроцлаве. В 2017 году иностранцы приобрели 1047 помещений в столице, что на 5% меньше, чем на год раньше.

Напомним, что Польша увеличила количество отказов во въезде для украинцев в два раза или на 43% по сравнению с первым полугодием 2017 года. Если в первом полугодии 2017 года польские пограничники не пустили 14 тыс. 197 украинцев, то с начала 2018 года - 24 тыс. 902 украинца. Хотя ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша приветствует граждан Украины "с распростертыми объятиями". По его словам, сегодня множество граждан Украины приезжает в Польшу, и что поляки этому рады.

По материалам: Новое время