Украинцы являются мировыми лидерами по уровню недоверия власти, - Gallup

При президентстве Виктора Януковича доверие к власти не превышала 24%

Граждане Украины имеют самый низкий в мире уровень доверия к власти в своем государстве.

"Только 9% жителей имеют доверие к руководству страны, это самый низкий уровень доверия в мире второй год подряд. Это намного ниже среднего показателя для бывших советских государств (48%), а также среднего показателя в мире (56%) в 2018 году" - сообщает перед выборах 31 марта всемирно аналитически-консультативный фирма Gallup .

Аналитики указывают, что при президентстве Виктора Януковича доверие к власти не превышала 24%.

В начале президентства его преемника Петра Порошенко появились признаки восстановления доверия Украинский к власти, тогда 24% были уверены в руководстве страны и 48% одобряли работу Порошенко. Однако с 2015 года доверие не превышала 14%, отмечают специалисты.