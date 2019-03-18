Украину ожидает жаркий апрель и короткое лето - климатолог

В Украине будет жаркий и сухой апрель, более прохладный май и окончание лета в конце августа. Об этом сообщила завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова на пресс-конференции в Укринформе.

"Осадков в марте будет достаточно, в начале апреля они еще есть, а вторая половина апреля и до 15 мая осадков практически не будет, будет очень сухо. И мы это почувствуем, потому что температура будет высокой, но потом май восстановит и влажность, и температуру", - сказала Мартазинова.

Она уточнила, что после 10 апреля к 20-му температурный режим будет резко подниматься и становиться выше нормы - возможно, до 28 градусов при безоблачной погоде. Нижняя граница температуры в апреле - начале мая может доходить до 20-22 градусов тепла.

После 20 мая придет похолодание, до заморозков не дойдет, но оно будет сопровождаться и осадками, и шквальными ветрами, возможны кратковременные ливни и град.

"Начало июня будет с такими же осадками, как и вторая половина мая, потому что лето наше стало короче. Оно начинается с середины июня и заканчивается серединой августа - то есть 15 августа, это, по сути, 1 сентября и начало осени - ранней, длинной, с теплыми дождями, теплым температурным режимом. И это - приобретение еще месяца для сельского хозяйства", - подчеркнула климатолог.

Что касается Киева и Киевской области, то к концу марта и началу апреля тут ожидается понижение температуры.

"Возможны резкие, но краткосрочные похолодания. Первые 5 дней в апреле может быть до заморозков. Но это краткосрочное похолодание. Осадки, которые мы ожидаем перед этим похолоданием, будут очень важны - они принесут влагу и не будут, таким образом, способствовать влиянию заморозков. Дальше в апреле до конца месяца осадков практически не будет. То есть апрель получается суховатым. Особенно со второй половины месяца", - отметила Мартазинова.

По ее словам, в Украине температура весной выросла по сравнению с 1960-90- ми годами по всем областям, а сумма осадков в целом стала немного меньше.

"В апреле температурный режим будет на 2 градуса выше средних многолетних по всей территории Украины - от 9 до 11 градусов. В мае мы ожидаем температуру воздуха на 2-3 градуса выше нормы по всей территории. В западных областях среднесуточная температура будет 15-17 градусов. На остальной территории - 17-18 градусов", - уточнила климатолог.

Что касается осадков, то, по ее словам, в апреле в пределах нормы осадки будут в западных и северных областях Украины, а также в Крыму. Дефицит осадков - в центре, в частности Житомирской, Винницкой, Хмельницкой областях, а также на востоке Украины. Читайте также: Украинцам прогнозируют дождь, мокрый снег и ночные морозы

В мае ожидается дефицит осадков по востоку Украины. В Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях - в пределах нормы. В Луцкой, Ривненскоя, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях - выше 120% от нормы.