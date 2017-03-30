"Укрпочта" будет осуществлять доставку за один день по всей Украине

В субботу, 1 апреля, ПАО "Укрпочта" введет услугу экспресс-доставки "Ускоренная почта", предполагающую доставку в большую часть населенных пунктов Украины за один день.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский в четверг, 30 марта, во время IV Всеукраинского форума Forum Zakupki, передает Интерфакс-Украина.

"Это будет доставка на следующий день в большинстве городов Украины и за два дня в некоторые регионы. Это уже внедрено в Киеве, а теперь будет во всей стране", - проинформировал он.

Кроме того, по его словам, тарифы "Укрпочты" для отправлений большой массы по Киеву и Украине на 30-40% ниже тарифов других участников рынка.

Также в течении апреля "Укрпочта" осуществит ребрендинг по разработке концепции иностранной компании. Ребрендинг будет включать в себя новый логотип, слоган и цветовую гамму.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 28 марта, генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что они намерены привлечь на украинский рынок крупнейшую в мире компанию Amazon, которая специализируется на продаже товаров и услуг через Интернет.