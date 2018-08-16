"Укрпочта" выпустит марку с изображением Кузьмы Скрябина. (Фото)

"Укрпочта" к 50-летию со дня рождения лидера группы "Скрябин" инициировала выпуск новой почтовой марки "Андрей Кузьменко. 1968-2015 (Скрябин)" с изображением певца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выпуск марки реализован при поддержке ООО "Кузьма Скрябин", родителей Кузьмы и его жены. Основой для марки стало фото Андрея, сделанное фотографом Еленой Божко.

Марка выпущена тиражом 130 тысяч экземпляров, номинал - девять гривен. Ее можно приобрести в любом отделении "Укрпочты" по всей территории Украины. Спецпогашение марки, на которой будет проставлен оттиск подписи музыканта, состоится 17 августа в Киеве на Главпочтамте и на родине певца - во Львове.

Напомним, Андрей Кузьменко трагически погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе возле с. Лозоватка Днепропетровской области.

РепортерUA

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