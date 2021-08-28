Укрпошта повністю переходить на прийом електронних паспортів

АТ "Укрпошта" з метою верифікації чи ідентифікації клієнтів для проведення усіх операцій з 28 серпня буде приймати е-паспорти в мобільному застосунку "Дія".

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Раніше Укрпошта приймала е-документи в "Дії" лише для видачі відправлень та грошових переказів. Віднині клієнт може засвідчити особу за допомогою е- паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон у мобільному застосунку "Дія" при отриманні поштових відправлень, оформленні чи отриманні поштових переказів, сплаті платежів, отриманні пенсій та грошової допомоги у відділеннях Укрпошти.

"Верифікація клієнта шляхом зчитування індивідуального цифрового штрихкоду з мобільного застосунку стала можлива завдяки тому, що Укрпошта долучилася до Інтегрованої системи електронної ідентифікації. Для нас це не лише історія про покращення клієнтського досвіду, це про глобальну трансформацію Укрпошти і про те, що ми вже пропонуємо клієнтам у кожному населеному пункті країни зручні і сучасні рішення", - прокоментував заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

"З 28 серпня скористатися е-документами в мобільному застосунку "Дія" можна буде також для отримання пенсій чи грошових виплат через Укрпошту. У разі здійснення виплати на загальну суму від 30 тис. грн клієнту надається для заповнення опитувальник", - деталізували в компанії.

В Укрпошті зауважили, що відповідно до закону про фінансовий моніторинг, при видачі міжнародних грошових переказів на суму до 30 тис. грн, прийманні або виплаті грошових переказів у межах України на суму від 5 тис. грн і більше, а також у разі приймання/виплати одного або кількох переказів післяплати на загальну суму від 5 тис. грн, працівник поштового відділення має запросити у клієнта паперові оригінали документів, що містять ідентифікаційні дані документа клієнта, з метою створення паперової копії.

При проведенні операції на загальну суму від 30 тис. грн клієнту додатково надається для заповнення опитувальник.

У випадку приймання переказу на суму 400 тис. грн або більше до опитувальника необхідно додати копії документів, що підтверджують джерела походження коштів.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Укрпошта, Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури уклали тристоронній меморандум про спільні дії у рамках цифрової трансформації, розвитку цифрової інфраструктури, оптимізації надання адміністративних послуг та послуг пошового зв'язку. З того часу Укрпошта системно впроваджувала використання е-документів для оформлення послуг у відділеннях поштового зв'язку.