Укрпошта випустить марку на честь Скрябіна

Укрпошта випустить марку із зображенням Андрія Кузьменка до 50-річчя від дня народження лідера гурту "Скрябін".

Про це повідомляє прес-служба Укрпошти.

"До 50-річчя від дня народження лідера гурту "Скрябін" Укрпошта ініціювала випуск та презентує нову поштову марку "Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)" із зображенням співака. Спецпогашення марки, на якій буде проставлено відтиск підпису музиканта, відбудеться 17 серпня у Києві на Головпоштамті та на батьківщині співака, у Львові, на поштамті", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що випуск марки реалізовано за підтримки ТОВ "Кузьма Скрябін", батьків Кузьми та його дружини. Основою для марки стало фото Андрія Кузьменка, зняте фотографом Оленою Божко.

Марка випущена накладом 130 тисяч примірників, її номінал - 9 грн. Читайте також: Прем'єру фільму за повістю Скрябіна запланували на 12 вересня

Марку "Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)" можна буде придбати у будь- якому відділенні Укрпошти по всій території України.

Як повідомлялося, співак, продюсер та лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у м. Самбір Львівської області. Він записав 20 студійних альбомів, майже 70 кліпів, організував власне інтернет- радіо, автор кількох книжок та багатьох інших проектів.

Андрій Кузьменко трагічно загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі біля с. Лозуватка на Дніпропетровщині.