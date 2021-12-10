«Укрспирт» за 9 мес.-2021 получил 18,61 млн грн чистого убытка

Государственное предприятие «Укрспирт» в январе-сентябре 2021 года получило 18,61 млн грн чистого убытка против чистой прибыли в размере 28,14 млн грн за аналогичный период 2020 года.

Как сообщается на сайте Министерства экономики, выручка ГП за девять месяцев сократилась на 38,2% — до 857,8 млн грн.

Валовая прибыль снизилась в 4,4 раза — до 108,5 млн грн.

Кроме того, «Укрспирт» получило 16,7 млн грн операционного убытка против 47,0 млн грн операционной прибыли годом ранее.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

С момента объявления Фондом госимущества Украины в октябре 2020 года первого аукциона по приватизации активов спиртовой отрасли и к 23 ноября 2021 года на онлайн-аукционах приватизировано 30 спиртовых предприятий, входивших в состав «Укрспирта». Инвесторами уже уплачено в государственный бюджет страны 1,05 млрд грн, общая сумма сделок составила более 1,7 млрд грн.

Приватизация спиртовой отрасли предполагает продажу Фондом 41 спиртзавода ГП «Укрспирт» и еще 37 заводов, объединенных в концерн «Укрспирт». Всего ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.

ГП «Укрспирт» в 2020 году сократило чистую прибыль на 22,3% по сравнению с 2019 годом — до 32,1 млн грн, нарастив производство спирта на 5,3% — до 6,380 тыс. дал.

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