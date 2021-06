Укрзалізниція влітку запустить 11 додаткових поїздів до моря

На червень в Україні призначили 11 додаткових поїздів до моря. Про це УНН повідомили в Укрзалізниці.

Компанія вже відкрила продаж квитків на низку нових та додаткових "морських" поїздів:

З 3 червня через день по непарних числах курсує довгоочікуваний жителями Східної України поїзд No 269/270 Лисичанськ - Одеса.

З 3 червня також з Кривого Рогу по непарних числах вирушає потяг No 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро - Генічеськ. Зворотно з Генічеська потяг No 189/203 курсуватиме з 6 червня.

З 4 червня до Азовського моря вирушає потяг No 282/281 Хмельницький - Генічеськ, з 5 червня відправляється потяг No 280/279 Жмеринка - Генічеськ.

З 5 червня по непарних числах Укрзалізниця запускає потяг No 231/232 сполученням Івано-Франківськ - Генічеськ. У зворотному напрямку потяг No 232/231 курсуватиме по парних числах.

З 10 червня жителі Дніпра та Кривого Рогу, крім Генічеська, зможуть дістатися Бердянська - популярного морського та грязьового курорту. Потяг No 472/471 Дніпро - Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно - по непарних. Потяг No 552/551 Кривий Ріг - Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.

З 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом No 261/262 Харків - Бердянськ.

З 11 червня зі Львова вирушить потяг No 86/186-185/85 Львів - Новоолексіївка до Бердянська.

З 15 та 17 червня відповідно для жителів Чернігова та Сум запустили курсування потяга No 213/214 Суми - Одеса та No 204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса. Потяг No 213/214 курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. Поїзд No 204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах.

В Україні з березня підвищували ціни на проїзд у залізничному транспорті. До прикладу, вартість квитка з Києва до Львова мала зрости з 190 грн до 232 грн, повідомляли раніше в УЗ.

У компанії пояснювали, що закладають у свій фінансовий план на 2021 рік плавне збільшення тарифів на пасажирські перевезення на 2% в місяць, починаючи з 1 березня, щоб "інвестувати в поліпшення якості послуг, що надаються".

Тим часом, на тлі пандемії, кількість проданих квитків на поїзди впало. Як свідчать дані на сайті УЗ, у 2020 році зниження становило 63,4% у порівнянні з 2019 роком - з 53,35 млн проданих проїзних документів до 19,52 млн. При цьому станом на 3 червня, з початку 2021 року, продано вже 9 250 868 квитків.