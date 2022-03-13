«Укрзалізниця» евакуювала вже понад два млн осіб, найбільше з Києва та Харкова.

З них майже 250 000 евакуювали за кордон, а саме до Польщі, Румунії, Угорщини, Молдови, Німеччини, Словаччини.

Кубраков подякував міжнародним партнерам за підтримку у цьому напрямі, зокрема за пільгові умови проживання та пересування країною залізницею чи автотранспортом. Подібні рішення вже ухвалили Польща, Німеччина, Угорщина, Австрія, Нідерланди, Бельгія, Франція, Швейцарія, Данія, Фінляндії тощо.

Мінінфраструктури зазначив, що процес евакуації продовжується, попри постійне порушення окупантом обіцянок про забезпечення зелених коридорів.

«Ми оперативно перебудовуємо роботу нашої логістичної системи. Лише Укрзалізницею за перші 10 днів березня ми змогли доставити у постраждалі регіони майже 15 000 тонн гуманітарної допомоги. Перевозимо її як вантажними, так і пасажирськими вагонами. У рази більше допомоги транспортується вантажівками, зокрема і з-за кордону», – заявив міністр.

За словами Кубракова, суттєвою підтримкою для організації вантажних автомобільних перевезень стало запровадження Польщею, Литвою, Латвією, Естонію, Словаччиною, Молдовою, Німеччиною, Італією, Австрією та Угорщиною бездозвільного проїзду, а також інших пільгових умов для перевізників гуманітарних вантажів в Україну.

Також спільними зусиллями створено низку логістичних хабів, зокрема поблизу Любліна та Жешува. Саме завдяки цим хабам є можливість оперативно отримувати гуманітарну допомогу зі всього світу. В Україні працює п'ять складів, що забезпечують складування, сортування та перевантаження гуманітарного вантажу автотранспорту до залізничних вагонів.

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