Укрзалізниця изменила маршруты 47 пассажирских поездов: список

Укрзалізниця изменила маршруты 47 пассажирских поездов из-за чрезвычайной ситуации со взрывами боеприпасов на военных складах возле станции Калиновка Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Время задержки поездов в пути составит свыше пяти часов, а отдельных поездов - до восьми часов.
Железнодорожный перегон Сосонка - Калиновка остается полностью закрытым для движения поездов. Эвакуирован персонал шести станций и одного разъезда сообщили в Укрзалізниці.
По измененному маршруту курсируют следующие поезда:
No 120 Львов - Кривой Рог,
No 42 Трускавец - Днепр,
No24 Одесса - Москва,
No48 Кишинев - Москва,
No84 Одесса - Ковель,
No144 Ивано-Франковск - Киев,
No358 Рахов - Киев,
No106 Одесса - Киев,
No82 Ужгород - Киев,
No50 Трускавец - Киев,
No118 Черновцы - Киев,
No770 Каменец-Подольский - Киев,
No146Измаил - Киев,
No130 Ужгород - Киев,
No70 Львов - Мариуполь,
No 105 Киев - Одесса,
No81 Киев - Ужгород,
No139 Киев - Каменец-Подольский,
No109 Херсон - Львов,
No41Днепр - Трускавец,
No771 Киев - Хмельницкий,
No83 Ковель - Одесса,
No341Москва - Кишинев,
No119 Запорожье - Львов,
No93 Минск - Одесса,
No49 Киев - Трускавец,
No117 Киев - Черновцы,
No143 Киев - Ворохта,
No764 Одесса - Киев,
No342 Кишинев - Москва,
No74 Львов - Москва,
No 772 Хмельницкий - Киев,
No120 Львов - Кривой Рог,
No716 Перемышль - Киев,
No42 Трускавец - Днепр,
No110 Львов - Херсон,
No715 Киев - Перемышль,
No73 Москва - Львов,
No111 Харьков - Львов,
No69 Мариуполь - Львов,
No357 Киев - Рахов,
No145 Киев - Измаил,
No769/767 Киев - Каменец-Подольский,
No 47 Москва - Кишинев,
No65 Москва - Кишинев,
No23 Москва - Одесса,
No 763 Киев - Одесса.
Укрзалізниця просит пассажиров внимательно слушать объявления на станциях, уточнять на вокзалах информацию о времени отправления и прибытия поездов.
Информация о взрывах на военных складах Минобороны поступила около 22:00 во вторник, 26 сентября. Горит 48 арсенал Минобороны военной части А-1119 около Калиновки в 20 км от Винницы. В радиусе 50 км над зоной взрывов закрыто воздушное пространство.