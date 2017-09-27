Укрзалізниця изменила маршруты 47 пассажирских поездов: список

Укрзалізниця изменила маршруты 47 пассажирских поездов из-за чрезвычайной ситуации со взрывами боеприпасов на военных складах возле станции Калиновка Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Время задержки поездов в пути составит свыше пяти часов, а отдельных поездов - до восьми часов.

Железнодорожный перегон Сосонка - Калиновка остается полностью закрытым для движения поездов. Эвакуирован персонал шести станций и одного разъезда сообщили в Укрзалізниці.

По измененному маршруту курсируют следующие поезда:

No 120 Львов - Кривой Рог,

No 42 Трускавец - Днепр,

No24 Одесса - Москва,

No48 Кишинев - Москва,

No84 Одесса - Ковель,

No144 Ивано-Франковск - Киев,

No358 Рахов - Киев,

No106 Одесса - Киев,

No82 Ужгород - Киев,

No50 Трускавец - Киев,

No118 Черновцы - Киев,

No770 Каменец-Подольский - Киев,

No146Измаил - Киев,

No130 Ужгород - Киев,

No70 Львов - Мариуполь,

No 105 Киев - Одесса,

No81 Киев - Ужгород,

No139 Киев - Каменец-Подольский,

No109 Херсон - Львов,

No41Днепр - Трускавец,

No771 Киев - Хмельницкий,

No83 Ковель - Одесса,

No341Москва - Кишинев,

No119 Запорожье - Львов,

No93 Минск - Одесса,

No49 Киев - Трускавец,

No117 Киев - Черновцы,

No143 Киев - Ворохта,

No764 Одесса - Киев,

No342 Кишинев - Москва,

No74 Львов - Москва,

No 772 Хмельницкий - Киев,

No120 Львов - Кривой Рог,

No716 Перемышль - Киев,

No42 Трускавец - Днепр,

No110 Львов - Херсон,

No715 Киев - Перемышль,

No73 Москва - Львов,

No111 Харьков - Львов,

No69 Мариуполь - Львов,

No357 Киев - Рахов,

No145 Киев - Измаил,

No769/767 Киев - Каменец-Подольский,

No 47 Москва - Кишинев,

No65 Москва - Кишинев,

No23 Москва - Одесса,

No 763 Киев - Одесса.

Укрзалізниця просит пассажиров внимательно слушать объявления на станциях, уточнять на вокзалах информацию о времени отправления и прибытия поездов.

Информация о взрывах на военных складах Минобороны поступила около 22:00 во вторник, 26 сентября. Горит 48 арсенал Минобороны военной части А-1119 около Калиновки в 20 км от Винницы. В радиусе 50 км над зоной взрывов закрыто воздушное пространство.