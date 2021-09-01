Укрзалізниця нагадала про можливість купувати квитки з 50% знижкою: як це зробити

Укрзалізниця розповіла клієнтам, хто може отримати 50% знижку на квитки.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Facebook підприємства.

Хто може отримати 50% знижку на проїзд

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

студенти (курсанти невійськових) закладів професійної та вищої освіти.

Де можна користуватися знижкою

плацкартних вагонах;

вагонах 2-го та 3-го класів усіх категорій поїздів;

всіх вагонах регіональних поїздів у внутрішньому сполученні;

приміське сполучення.

Хто ще може розраховувати на знижку

Діти від 6 до 14 років також мають право на проїзд зі знижкою, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 28 липня 2004 року № 976 "Про встановлення пільгового тарифу на перевезення дітей залізничним транспортом".

Важливо! Для дітей від 14 років знижка на проїзд не передбачена.

Де можна придбати квитки

Квитки зі знижкою можна придбати на сайті Укрзалізниці, а також в касах.