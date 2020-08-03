Укрзалізниця припинила продаж квитків у червоні зони

Продаж квитків на поїзди далекого сполучення до станцій Луцьк та Тернопіль і зворотно було закрито відповідно до рішення регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протокол рішення Укрзалізниця отримала 31 липня о 19:10.

Про це інформує Укрзалізниця, пише DailyLviv.

Після отримання зазначеного рішення залізничники провели технологічні роботи щодо закриття продажу квитків. Так, станом на 1 серпня квитки вже не продавалися до станцій Луцьк і Тернопіль на дати, починаючи з 3 серпня, як це передбачено рішенням.

Обмеження діє для поїздів: No41/42 Дніпро-Трускавець, No98/97 Ковель-Київ, No88/87 Ковель-Новоолексіївка, No12/11 Одеса-Львів, No81/82 Київ-Ужгород, No49/50 Київ-Трускавець, No136/135 Чернівці-Одеса, No108/107 Одеса-Ужгород, No110/109 Львів-Херсон, No86/85 Львів-Новоолексіївка, No715/716 Київ-Львів.

Пасажирам вказаних поїздів, які планували поїздку до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку, запропонована компенсація повної вартості квитків.

Укрзалізниця просить з розумінням поставитися до ситуації та не перешкоджати роботі залізничної галузі.

Нагадуємо, рішення щодо відкриття або обмеження пасажирського сполучення приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій, після чого відповідні пропозиції надаються Укрзалізниці. Зупинка на вказаних станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.