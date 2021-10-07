"Укрзалізниця" прискорила кілька поїздів: список

"Укрзалізниця" прискорила рух пасажирських поїздів по декількох маршрутах. Окремі поїзди тепер йдуть більш ніж на три години швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію "Укрзалізниці", доступну на її офіційному Telegram-канал.

Топ-5 поїздів, рух яких прискорили: