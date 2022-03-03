«Укрзалізниця» скасувала квитки на евакуаційні потяги

«Укрзалізниця» закриває продаж квитків у напрямку західних областей України та робить усі рейси зі сходу на захід евакуаційними. Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Укрзалізниця робить всі рейси зі сходу в напрямку заходу України евакуаційними і закриває продаж квитків на них.
Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись наступними графіковими поїздами:
✅№1/2 Константинівка - Івано-Франківськ
✅№3/4 Запоріжжя - Ужгород
✅№5/6 Маріуполь - Рахів
✅№7/8 Київ - Чернівці
✅№15/16 Харків - Рахів
✅№17/18 Харків - Ужгород
✅№21/22 Харків - Трускавець
✅№25/26 Одеса - Рахів
✅№29/30 Київ - Ужгород
✅№31/32 Кривий Ріг - Ужгород
✅№35/36 Одеса - Перемишль
✅№37/38 Одеса - Ужгород
✅№41/42 Дніпро - Трускавець
✅№45/46 Краматорськ - Ужгород
✅№49/50 Київ - Трускавець
✅№55/56 Київ - Рахів
✅№57/59-№58/60 Київ - Ворохта, Чоп
✅№77/78 Одеса - Ковель
✅№81/82 Київ - Ужгород
✅№85/87-86/88 Новоолексіївка - Львів, Ковель (курсує до Запоріжжя)
✅№91/92 Київ - Львів
✅№95/96 Київ - Рахів
✅№97/98 Київ - Ковель
✅№114/113-142/141 Лиман - Львів
✅№119/120 Запоріжжя - Львів
✅№129/130 Кременчуг - Ворохта
✅№149/150 Полтава - Чернівці
✅№135/136 Одеса - Чернівці
✅№249/250 Київ - Чернівці
✅№749/750 Київ - Івано-Франківськ
✅№ 705 Дарниця - Київ Пас – Львів
✅№ 715 Дарниця - Київ Пас - Львів
✅№ 723 Харків – Львів
✅№ 747 Киів – Тернопіль.
Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.
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