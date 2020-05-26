Укрзалізниця відкрила продаж квитків на низку поїздів Інтерсіті+

Укрзалізниця розпочинає поступове відновлення руху пасажирських поїздів. Зокрема, компанія відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+, які відправляться в рейси з 1 червня.

№721/722 та №726/725 Київ-Харків

№763/764 Київ-Одеса

№711/712 Київ-Костянтинівка

№740/739 Київ-Кривий Ріг

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України No392 продаж квитків відкрито на 50% місць у зазначених поїздах. Квитки наразі можна придбати тільки онлайн.

Продаж квитків через залізничні каси буде відновлено з 27 травня 2020 року.

Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Вимірювання температури тіла буде здійснюватися під час перевірки квитків.

Крім того, буде забезпечена санітарна обробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, стюарди будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Наразі мобільний додаток не працюватиме, просимо користуватись веб-версією системи продажу проїзних документів.

Про подальше відновлення руху поїздів та відкриття продажу квитків буде повідомлено додатково. Просимо слідкувати за інформацією на офіційному вебсайті Укрзалізниці.

Укрзалізниця

https://uz.gov.ua