Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів далекого сполучення.

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів. Серед них потяги далекого сполучення та Інтерсіті+.

Так, продаж квитків відкрито на поїзди:

Номер поїзда Сполучення Періодичність курсування Дата запуску 37/38 Київ—Запоріжжя щоденно Із Києва та Запоріжжя — з 1 червня 738/737 Київ—Запоріжжя щоденно Із Києва — з 1 червня, із Запоріжжя — з 2 червня 116/115 Київ—Бердянськ через день Із Києва — з 1 червня по непарних, із Бердянська — з 2 червня по парних 136/135 Київ—Покровськ через день Із Києва — з 1 червня по непарних, із Покровська — з 2 червня по парних 76/75 Кривий Ріг—Київ щоденно Із Кривого Рогу — з 1 червня, із Києва — з 2 червня 102/101 Київ—Херсон через день Із Києва — з 2 червня по парних, із Херсона — з 3 червня по непарних 766/765 Київ—Херсон щоденно Із Києва та Херсона — з 1 червня 12/11 Київ—Новоолексіївка через день Із Києва — з 2 червня по парних, із Новоолексіївки — з 3 червня по непарних 79/80 Дніпро—Київ через день Із Дніпра — з 2 червня по парних, із Києва — з 3 червня по непарних 779/780 Суми—Київ/Вінниця щоденно Із Сум та Києва — з 1 червня щоденно, із Вінниці — з 6 червня по 6, 7-х днях тижня 732/731 Київ—Запоріжжя щоденно Із Києва та Запоріжжя — з 1 червня 734/733 Київ—Покровськ щоденно Із Києва — з 1 червня, із Покровська — з 2 червня

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України No 392 продаж квитків відкрито на 50 % місць у поїздах. Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах.

Пасажири допускатимуться до поїздів винятково у захисних масках.

Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті+ та при посадці до вагона в нічних поїздах.

Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Про подальше відновлення руху поїздів та відкриття продажу квитків буде повідомлено додатково. Просимо слідкувати за інформацією на офіційному вебсайті Укрзалізниці.

Нагадаємо, що Укрзалізниця вже відкрила продаж квитків на п'ять швидкісних поїздів Інтерсіті+ та дев'ять нічних поїздів, які розпочнуть курсування з 1 червня 2020 року. Також 27 травня відновили роботу залізничні квиткові каси на вокзалах.

Залізничний інформаційний портал

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