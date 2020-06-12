Укрзалізниця відновить рух ще 14 електричок

АТ "Укрзалізниця" з 15 червня 2020 року відновить рух ще 14 приміських поїздів трьох напрямків.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця продовжує відновлювати курсування приміських поїздів, насамперед у найбільш популярних та завантажених напрямках. Так, з 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів фастівського, ніжинського та яготинського напрямків", - йдеться у повідомленні.

У сполученні Київ - Козятин - Київ курсуватимуть такі приміські поїзди:

No6202/6008 Козятин - Фастів - Київ,

No7032 Фастів - Київ,

No6070 Тарасівка - Київ,

No6014 Фастів - Київ,

No6029 Київ - Фастів,

No6027/6213 Київ - Фастів - Козятин,

No6035 Київ - Фастів,

No6023/6211 Київ - Фастів - Козятин.

У сполученні Київ - Ніжин - Київ курсуватимуть такі приміські поїзди:

No6902 Київ - Ніжин,

No6915 Ніжин - Київ,

No6930 Київ - Ніжин,

No6929 Ніжин - Київ.

У сполученні Київ - Яготин - Київ курсуватимуть такі приміські поїзди:

No6880 Київ - Яготин,

No6809 Яготин - Дарниця.

В Укрзалізниці, закликали пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом: дотримуватися дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби - залишатися вдома.

Також в компанії нагадали, що призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

Із розкладом електропоїздів, котрі відновили курсування, можна ознайомитись на вебсайтах регіональних філій Укрзалізниці.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця розпочала відновлювати рух електричок з 1 червня 2020 року. Тоді почали курсувати 439 приміських поїздів в різних регіонах України.