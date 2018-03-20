Оператор украинских железных дорог "Укрзализныця" начала назначать дополнительные поезда на Пасху.

Об этом сообщается на сайте компании.

По состоянию на 20 марта уже назначены первые четыре поезда.

Поезд No 191/192 Киев - Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд No 243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд No 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд No 787/788 Харьков - Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" решила продлить поезд Лисичанск - Харьков до Одессы.

Как сообщалось, в 2018 Пасха будет праздноваться 8 апреля. Украинцы в связи с этим праздником будут отдыхать три дня 7, 8 (суббота и воскресенье), а также 9 апреля (понедельник). Такой порядок выходных дней утвержден правительством.