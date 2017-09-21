Дополнительные поезда будут курсировать в период с 13 по 17 октября из Киева в Днепр, Хмельницкого, Львов и Бердянск, а также из Одессы во Львов

Публичное акционерное общество (ПАО) "Укрзализныця" назначила 5 дополнительных поездов на октябрь. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для удобных путешествий пассажиров во время празднования Дня украинского казачества и Покровы Пресвятой Богородицы, которые отмечаются в один день 14 октября, "Укрзализныця" уже назначила 5 дополнительных поездов", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, они будут курсировать в период с 13 по 17 октября из Киева в Днепр, Хмельницкого, Львов и Бердянск, а также из Одессы во Львов.

Кроме того, в ближайшее время на эти даты "Укрзализныця" планирует назначить еще ряд дополнительных поездов на других популярных направлениях. В частности, в период с 13 по 17 октября для праздничных путешествий можно воспользоваться следующими дополнительными поездами:

- No191/192 Киев - Львов с отправлением из Киева и Львова 14, 16 октября.

- No179 Киев - Днепр, отправление из Киева и Днепра 14 и 16 октября.

- No295/296 Киев - Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 14 и 16 октября.

- No227/228 Одесса - Львов с отправлением из Одессы 13, 15, 17 октября, обратно из Львова 14, 16 октября.

- No227/228 Киев - Бердянск, отправление из Бердянска 13, 15 октября, из Киева 14 октября.