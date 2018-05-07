"Укрзализныця" назначила 9 дополнительных поездов на Троицу

На праздник Троицы предназначены 9 дополнительных поездов и 3 рейса, сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На праздник Троицы уже начинаем назначать дополнительные поезда и рейсы. Есть возможность заранее планировать путешествия - билеты на 9 дополнительных поездов и 3 рейса в продаже", - написал Е.Кравцов.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", предназначены такие дополнительные поезда:

- Поезд No 191/192 Киев - Львов будет курсировать 25, 26 и 28 мая.

Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

- Поезд No 243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

- Поезд No 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 25 и 28 мая.

Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковеля в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

- Поезд No 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 27 мая. Отправление из Киева в 6:06 и прибытия в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

- Поезд No 292/291 Хмельницкий - Киев будет курсировать в направлении Киева 25 мая и в Хмельницкий 29 мая. Отправление из Хмельницкого в 4:35 и прибытие в Киев в 10:37. В обратном направлении отправление в 15:28 и прибытие в 22:40.

- Поезд No 164/163 Киев - Харьков осуществит рейсы 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 6:52 и прибытие в Харьков в 15:03. В обратном направлении отправление в 12:49 и прибытие в 21:00.

- Поезд No 242 Кременчуг - Киев отправится 25 мая по Киева в 09:15 и прибудет в 19:14. Из Киева отправится 29 мая в 10:34 и прибудет в 19:45.

- Поезд No 780/779 Винница - Сумы курсировать 25, 26, 27, 28 мая.

Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

- Поезд No 276/275 Львов - Днепр будет курсировать 27, 29 мая в Днепр и 28, 30 мая - во Львов. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепра в 08:15, в обратном направлении отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55.

Кроме того, есть дополнительные рейсы графиковых поездов.

- Поезд No 92 Константиновка - Одесса осуществит дополнительные рейсы 25, 27, 29 мая и обратно 24, 26, 28, 30 мая. Отправление из Константиновки в 15:30, прибытие в Одессу в 08:07. Из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновки в 05:40.

- Поезд No 747/748 Киев - Тернополь в дополнительный рейс отправится 26 мая в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. В обратном направлении 27 мая поезд отправится в 4:04 и прибудет в Киев в 10:01.

- Поезд No 787 Харьков-Константиновка в дополнительные рейсы отправится 26, 28, 29 и 30 мая. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в 23:30. Из Константиновки поезд отправится 24, 27, 29 и 30 мая в 05:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на вторую половину мая курсирование двух дополнительных поездов для путешествий школьников.