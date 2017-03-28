Укрзализныця назначила девять дополнительных поездов на Пасху

Укрзализныця запускает дополнительные поезда на Пасху

Также увеличена периодичность курсирования поездов по шести направлениям.

Укрзализныця назначила к пасхальным праздникам девять дополнительных поездов, а также увеличила периодичность курсирования еще шести, сообщает пресс-служба компании.

"Для удобного выезда пассажиров на пасхальные праздники с 13 по 18 апреля Укрзализныця назначила еще один дополнительный поезд - No217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов, а также увеличила периодичность курсирования еще трех графиковых поездов: No134/133 Николаев - Ивано-Франковск, No148 Одесса - Киев, No92 Константиновка - Одесса", - говорится в сообщении.

Поезд No217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов отправится из Киева 14 и 16 апреля, а обратно из Рахова 15, 17 апреля. Отправление из Киева в 15:22 и прибытие в Рахов на следующий день в 07:15. Обратно отправление из Рахова в 17:38 и прибытие в Киев на следующий день в 09:16. В составе поезда купейные и плацкартные вагоны. Поезд будет следовать, в частности, через Шепетовку, Львов, Ивано-Франковск, Яремче и Ворохту.

Кроме этого, "Укрзализныця" увеличила периодичность курсирования таких круглогодичных поездов:

No134/133 Николаев - Ивано-Франковск, с Николаева 14, 17 апреля, из Ивано- Франковска 15, 18 апреля.

No148 Одесса - Киев, из Одессы 14, 16, 18 апреля, из Черновцов 13, 15, 17 апреля.

No92 Константиновка - Одесса, из Константиновки 13, 15, 17 апреля, из Одессы 14, 16, 18 апреля.

No63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, из Днепра 14, 16, 18 апреля, обратно из Одессы 15, 17 апреля.

No136 Одесса - Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля, из Черновцов 13, 15, 17 апреля.

Интерсити+ No736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее на праздничные даты Укрзализныця назначила шесть дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования трех графиковых поездов.