"Укрзализныця" в праздничные выходные в марте назначила 9 дополнительных поездов

В праздничные выходные в марте "Укрзализныця" назначила 9 дополнительных поездов. Об этом сообщил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Twitter.

"На эти праздничные выходные (а их будет целых 4) уже назначены 9 дополнительных поездов. В ближайшие дни по самым популярным направлениям еще назначим дополнительные поезда", - отметил Кравцов.

Почали призначати додаткові поїзди на "8 Березня") На ці святкові вихідні (а їх буде аж 4) вже призначено 9 додаткових поїздів. Найближчими днями за найпопулярнішими напрямками ще призначимо додаткові поїзди. Пропонуємо пасажирам планувати подорожі до Міжнародного жіночого дня.

pic.twitter.com/azetKvKMaH- Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 7 февраля 2018 г.

Так, поезд No 224/223 Одесса - Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях.

Поезд No 258/257 Одесса - Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта.

Поезд No 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов будет курсировать 7 и 10 марта до Западной Украины, а 8 и 11 марта - в обратном направлении.

Поезд No 177 Киев - Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта.

Поезд No 152/151 Киев - Херсон совершит рейсы 8 марта.

Поезд No 191/192 Киев - Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта.

Поезд No 179 Днепр - Киев. Рейсы 8 и 11 марта.

Поезд No 197/198 Киев - Ковель будет курсировать 7 и 11 марта.

Назначен дополнительный рейс скоростного поезда No 787/788 Харьков - Константиновка на 7 и 8 марта.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял распоряжение "О переносе рабочих дней в 2018 году".