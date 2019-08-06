"Укрзализныця" восстановила пригородное сообщение вблизи зоны ООС

Компания "Укрзализныця" возобновила движение пригородных поездов из Мариуполя до станции Южнодонбасская, которая расположена неподалёку от территории проведения Операции объединённых сил.

Об этом сообщае пресс-служба компании.

Движение по этому маршруту не осуществлялось почти пять лет. На маршруты назначены четыре поезда, они будут курсировать дважды в сутки - утром и вечером:

- No 6162 Мариуполь - Волноваха (в сообщении Мариуполь - Южнодонбасская), 5:25-7:50;

- No 6105 Волноваха -Мариуполь (в сообщении Южнодонбасская -Мариуполь), 8:05-10:39;

- No 6108 Мариуполь - Южнодонбасская, 17:19-19:50;

- No 6181 Волноваха - Мариуполь (в сообщении Южнодонбасская -Мариуполь), 20:05-22:33.

Первый поезд уже отправился по маршруту 4 августа.

Напомним, в прошлом году УЗ возобновила пригородное сообщение на маршруте Мариуполь - Волноваха.

ATR.ua

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