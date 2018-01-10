Умер актер московского Театра сатиры Михаил Державин

В Москве после тяжелой болезни умер советский и российский актер Михаил Державин. Ему был 81 год. Об этом сообщает сайт Театра сатиры, где Державин работал с 1968 года.

"О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно", - уточнили в театре.

Державин родился 15 июня 1936 года в семье актера Московского театра имени Вахтангова Михаила Державина. После окончания театрального училища имени Щукина работал в Московском театре Ленинского комсомола, затем в Театре на Малой Бронной, а последние полвека в Московском театре сатиры.

В 2014 году состоялась последняя премьера с его участием - он исполнил роль в спектакле "Грустно, но смешно", который поставил художественный руководитель театра, его друг и партнер по эстрадным номерам Александр Ширвиндт.

Михаил Державин сыграл в нескольких десятках кинофильмов. Он дебютировал в 1956 году в фильме Юрия Егорова "Они были первыми". Одной из самых известных ролей была его работа в картине "Трое в лодке, не считая собаки". Актер вел передачи на телевидении, в том числе, популярный в советское время "Кабачок "13 стульев".

Державин был удостоен звания народного артиста РСФСР, ордена "Дружбы" и "За заслуги перед Отечеством".