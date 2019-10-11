Умер Алексей Леонов, совершивший первый выход в открытый космос

11 октября в Москве умер советский космонавт Алексей Леонов, который был первым человеком, вышедшим в открытый космос.

Леонов скончался на 86-м году жизни в военном госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни, пишет агентство ТАСС со ссылкой на его помощницу.

Космонавта похоронят 15 октября на кладбище в Мытищах под Москвой.

Первый выход человека в открытый космос состоялся 18 марта 1965 года. Леонов провел в открытом космическом пространстве 12 минут 9 секунд. Во время выхода Леонов столкнулся с нештатной ситуацией: космонавт не мог вернуться в космический корабль из-за разбухшего скафандра. Стравив из скафандра излишнее давление, Леонов вошел в шлюз. Затем космонавт залез в люк - но, вопреки инструкции, не ногами, а головой вперед.

23 марта 1965 года Леонову за успешное осуществление полета было присвоено звание Героя Советского Союза.

Во второй раз Леонов полетел в космос в 1975 году в качестве командира космического корабля "Союз-19". Продолжительность полёта составила 5 суток 22 часа 30 минут 51 секунду. Во время этого полёта была проведена первая в мире стыковка кораблей двух разных стран.

За этот полет он получил второго Героя Советского Союза.