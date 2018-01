Умер бывший зять Юлии Тимошенко, музыкант Шон Карр

Умер 49-летний музыкант и мотоциклист Шон Карр, бывший муж Евгении Тимошенко, зять лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

О смерти бывшего мужа дочери Юлии Тимошенко у себя в Facebook сообщил украинский байкер Александр Сирота, который входит в клуб "Падонки".

"Сегодня скончался наш одноклубник Шон Карр! Светлый человек и настоящий Падонок! RIP. Покойся с миром, брат!", - написал Сирота.

О смерти Карра также появилось сообщение и на странице его группы Death Valley Screamers в Фейсбуке. "Шон Карр умер в Праге во сне в 10 утра 8 января 2018 года, его дочь Чарли была вместе с ним", - говорится в сообщении.

Шон Карр - лидер группы Death Valley Screamers, бизнесмен и байкер. Его личная и профессиональная жизнь полны взлетов и падений.

В 1995-м году Шон стал отцом - его гражданская жена Эмма родила дочь Шарлотту. Он ушел от Эммы и 1 октября 2005 года в Киеве вступил в брак с Евгенией Тимошенко, дочерью Юлии Тимошенко.

В марте 2012 года Карр развелся с Евгенией. По итогам судебных разбирательств в украинском суде бывшая жена Карра получила во владение ресторан в Киеве и полдома в Днепре.

В августе 2013 года Карр женился в третий раз. Его избранницей стала 31- летняя британка Мэри Хилл.