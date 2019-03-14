Умер директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг

Директор известных автогонок "Формула-1" Чарли Уайтинг умер сегодня в Мельбурне в возрасте 66 лет.

Об этом говорится в заявлении Международной автомобильной федерации (FIA).

"Директор FIA Формулы-1 Чарли Уайтинг, к сожалению, скончался сегодня утром (14 марта 2019 года) в Мельбурне, в возрасте 66 лет, в результате легочной эмболии", - говорится в заявлении.

Как отмечается, это печальное событие произошло всего за три дня до открытия нового сезона "Формулы-1", который Уайтинг традиционно начинал, руководя стартовым светофором первой гонки.

"С огромной грустью я узнал о внезапной смерти Чарли. Я знал Чарли Уайтинга много лет, и он был великим гоночным директором, центральной и неповторимой фигурой в Формуле-1, которая олицетворяла этику и дух этого фантастического вида спорта. Формула-1 потеряла верного друга и харизматичного делегата в лице Чарли", - заявил президент федерации Жан Тодт.

Чарли Уайтинг присоединился к Федерации в 1988 году. Сначала он был техническим делегатом, а с 1997 года - директором гонок и инспектором по безопасности.