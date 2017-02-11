Умер генерал-полковник Воробьев, который отказался вывести армию против активистов Майдана

Сегодня, 11 февраля, в Киеве скончался генерал-полковник Воробьев Геннадий Петрович.

Воробьев умер в собственном кабинете ректора Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

"Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. В свой рабочий кабинет - ректора Университета обороны Украины. И умер. Сердце", - написал советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

В свою очередь, в комментариях к записи советник президента подтвердил, что Геннадий Воробьев был тем, кто отказался выводить армию против Майдана.