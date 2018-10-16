Умер известный футболист и тренер Олег Базилевич

Сегодня, 16 октября, на 81-м году жизни скончался известный футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич. Легендарный экс-динамовец скончался в Киеве после тяжелого недуга, информирует УНИАН.

Напомним, Олег Базилевич с 1957-го по 1965 год был нападающим киевского "Динамо". В качестве тренера вместе с Валерием Лобановским возглавлял легендарный клуб в середине 1970-х. Как игрок О.Базилевич выиграл в 1961 году первые золотые медали для киевского "Динамо" в чемпионатах СССР, а также Кубок СССР 1964 года.

В качестве тренера становился двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка Кубков 1975 и Суперкубка Европы, бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года.

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