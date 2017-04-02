Умер известный шоумен, участник "Маски-шоу" Сергей Олех

В воскресенье, 2 апреля, на 52-м году жизни скончался известный комик и шоумен Сергей Олех.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила друг Олеха и одесский блогер Ирина Медушевская.

"Он ушел... полчаса назад... мой друг, национальное достояние Одессы и Украины... сорри, я не могу... я потом напишу... Спи спокойно, брат, люблю тебя", - написала она.

Стоит отметить, что кроме "Маски-шоу" Олех также принимал участие в таких известных проектах как "Джентльмен-шоу" и "Голые и смешные".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 1 апреля, в США умер поэт Евгений Евтушенко.

По словам его сына, Евтушенко ушел из жизни на 85-м году жизни от раковой болезни.