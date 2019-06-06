Умер классик украинской литературы Юрий Мушкетик

В Киеве на 91-м году жизни умер писатель Юрий Мушкетик. Об этом сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский в своем Facebook.

"Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только сообщила его дочь Леся. Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович", - написал он.

Юрий Мушкетик родился 21 марта 1929 в Черниговской области. Его перу принадлежит ряд исторических романов, повестей и пьес. В частности, написал такие романы, как "Яса", "Рубеж", "Капля крови", "Желтый цвет одуванчика". Возглавлял Национальный союз писателей Украины с 1991 по 2001 год.

В 2009 году Мушкетику было присвоено звание Героя Украины, также он был обладателем Шевченковской премии за роман "Позиция".