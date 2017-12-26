Умер композитор Владимир Шаинский

На 93-м году жизни скончался народный артист РСФСР, композитор Владимир Шаинский.

Об этом сообщает телеканал Культура.

О смерти композитора рассказали близкие композитора.

Для справки. Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Закончил Московскую и Бакинскую консерватории, работал в оркестре Леонида Утесова.

Вместе с поэтом Михаилом Таничем он создал ряд солдатских песен: Идет солдат по городу, Проходи, кавалерия, Победа, Шло письмо, Не плачь, девчонка, Через две зимы.

Его песни пели Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко.

Он также широко известен как автор произведений для детей, мелодий для художественных и мультипликационных фильмов: Голубой вагон и Пусть бегут неуклюже из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, Улыбка из Крошки Енота, Вместе весело шагать, Антошка.