Умер легендарный чешский певец Карел Готт

Легендарный чешский эстрадный певец Карел Готт умер в возрасте 80 лет.

Соответствующее сообщение опубликовали чешские СМИ. Точная причина кончины певца пока держится в тайне, однако достоверно известно, что Готт в последние годы страдал от рака лимфатической системы и лейкемии.

Карел Готта носил неофициальный титул "Короля чешской поп-музыки" и имел от поклонников прозвище "Чешский соловей". Он также в 1970-е был крайне популярен в СССР и даже записывал песни на русском языке, в том числе и дуэт с Софией Ротару Готт - один из самых успешных чешских певцов. Он начал свою карьеру в 1950-х.