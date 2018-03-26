Умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди - СМИ

Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

По информации СМИ, в Москве на 63-м году жизни скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.

Накануне в районе 01:00 Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки в Москве, передает "Московский комсомолец".

"Случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце. Он был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось - сегодня утром он скончался", - говорится в сообщении.

Мавроди "прославился" организацией крупнейшей финансовой пирамиды "МММ".